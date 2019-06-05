Москва, 5 июня, 2019, 18:29 — ИА Регнум. Россия и Китай будут развивать практику торговли с использованием расчетов в рублях и юанях, заявил 5 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с председателем КНР Си Цзиньпином.

Kremlin.ru Официальная церемония встречи Владимира Путина с Си Цзиньпином

По мнению президента РФ, такие меры необходимо принять с учётом нестабильной ситуации на мировых рынках.

«Только что заключены межправсоглашения, нацеленные на дальнейшее расширение использования рублей и юаней в двусторонней торговле, а также на обеспечение бесперебойности банковского обслуживания сделок в условиях нестабильности на глобальных рынках», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, глава российского государства отметил, что на встрече с председателем КНР обсуждались различные сферы двустороннего сотрудничества. При этом особое внимание уделялось «актуальным международным проблемам», «представляющим для нас действительно глубокие, взаимные интересы».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель КНР Си Цзиньпин находится в России с трехдневным государственным визитом, возглавляя китайскую делегацию численностью порядка тысячи человек.