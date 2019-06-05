Липецк, 5 июня, 2019, 17:42 — ИА Регнум. Врио главы администрации Липецкой области Игорь Артамонов 5 июня встретился с представителями пяти инициативных групп участников долевого строительства домов в Елецком, Университетском, 30-м и 32-м микрорайонах.

Admlip.ru Игорь Артамонов

В мае дольщикам двух домов в микрорайоне «Европейский», который достраивало ОАО «Эксстроймаш», начали вручать ключи от жилья. 270 семей уже получили свои квартиры, а остальным 260 ключи вручат в июне. В реестр «проблемных» объектов включено 15 многоквартирных домов. Для некоторых из них сменили застройщиков.

«По большинству домов найдены инвесторы. Есть сложные ситуации, разбираемся с каждой, чтобы решить проблемы граждан, пострадавших от недобросовестных действий застройщиков», — рассказал Игорь Артамонов.

На улице Ударников дом в 2014 году начинала строить компания «ЛИСК» — предполагалось, что жильё будет сдано в октябре 2016 года. Права новому застройщику, ООО СЗ «Строймастер», передали в конце апреля 2019 года. Работы должны начаться до 9 июня, дом будет сдан в эксплуатацию в конце 2019 года.

«Если «Строймастер» не выйдет на объект в ближайшие четыре дня, как сегодня было обещано жителям, мы сменим застройщика. Жители будут следить за всем и пришлют мне фото со строительной площадки», — заявил Игорь Артамонов.

Участникам долевого строительства в микрорайоне «Елецкий» представили новых застройщиков — компании «Спецфундаментстрой» и Dekra. Через две недели они проведут встречи с представителями инициативных групп. Дома на улице Богдана Хмельницкого также будет достраивать компания Dekra. По словам её представителя, специалисты провели экспертизу и обнаружили изменение структуры грунта и фундамента. Дом нуждается в дополнительном обследовании. Судьба объекта станет известна в течение трех недель — если достроить здание будет невозможно, людей переселят в другие дома, возведённые застройщиком.

Наибольшие проблемы возникли с восстановлением прав дольщиков, заключивших договоры на жильё в доме на улице 50 Лет НЛМК, который начинало строить ООО Строительное управление-10 треста «Липецкстрой». Застройщик самовольно изменил проектную документацию, из-за чего достроить дом нельзя без нарушения градостроительного законодательства и технических регламентов. Областное управление строительства и архитектуры разрабатывает проект изменений в областной закон о защите прав обманутых дольщиков, который предусмотрит предоставление дольщикам жилых помещений за счёт строительных компаний, которые достраивают «проблемные» дома.