Обнинск, Калужская область, 5 июня, 2019, 17:35 — ИА Регнум. В Калужской области вынесен приговор в отношении 42-летнего жителя Обнинска, который совершал банковские операции без регистрации и лицензии. Как сообщила 5 июня корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области Искрина Лепёхина, судом и следствием установлено, что подсудимый в течении трёх лет осуществлял банковские операции на подставных лиц ряда фиктивных коммерческих организаций.

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Злоумышленник изготовил печати коммерческих организаций, после чего стал регулярно привлекать клиентов, заинтересованных в сокрытии денег от налогового и финансового контроля.

«Лжебанкир организовал размещение денег клиентов на управляемых им банковских счетах фиктивных коммерческих организаций. Деньги перечислялись с указанием в платежных документах в качестве основания договора поставки, выполнения работ, или оказания услуг, якобы заключенных между сторонами. После обналичивания подсудимый выдавал деньги клиентам с удержанием себе комиссии в качестве вознаграждения за оказанную услугу», — рассказала Искрина Лепёхина.

В итоге на расчетные счета фиктивных организаций подсудимый привлек около 950 млн рублей и лично заработал в качестве вознаграждения за оказанные услуги более 28 млн рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком два года и штрафом в размере 800 тыс. рублей.