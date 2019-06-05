Рыбинск, Ярославская область, 5 июня, 2019, 17:15 — ИА Регнум. 5 июня муниципальный совет города Рыбинска одобрил передачу в концессию крупнейшего производителя теплоэнергии в городе — МУП «Теплоэнерго». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципальном совете.

Rybinsk.ru МУП «Теплоэнерго»

Концессионером выступит ООО «Рыбинская генерация», учредителем которого выступает ПАО «ТГК-2». Директором «Рыбинской генерации» является бывший директор департамента ЖКХ Ярославской области Андрей Лукашов.

Концессионер обязуется погасить часть долгов муниципального предприятия. В частности, «Рыбинская генерация» должна будет 550 млн рублей задолженности за газ перед «Газпром межрегионгаз Ярославль» и такую же сумму за тепло перед «ОДК-Сатурн». При этом погашение долга будет происходить постепенно до 2030 года за счет прибыли от продажи тепла.

Концессионный договор планируется заключить на 20 лет. Инвестиции в объекты теплоснабжения, как следует из проекта соглашения, составят 984 млн рублей. Плата со стороны концессионера городскому округу Рыбинск не предусмотрена.

Депутаты муниципального совета после долгих дискуссий одобрили проект решения о передаче имущества МУП «Теплоэнерго» в концессию. За это проголосовали 13 депутатов. При этом в решении совета не идет речь о конкретных механизмах соглашения — их еще предстоит уточнить.