Киев, 5 июня, 2019, 16:54 — ИА Регнум. Впервые за последние три года премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал обязать Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» полностью раскрыть детали газовых контрактов с европейскими компаниями. Соответствующее заявление Гройсман сделал 5 июня на заседании правительства Украины.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Гройсман

Он пообещал сформировать рабочую группу для проверки деятельности «Нафтогаза».

"Второе решение — принять протокольное решение правительства обратиться в Счетную палату, Антимонопольный комитет, Государственную фискальную службу, Государственную аудиторскую службу, чтобы создать совместную группу по проверке формирования цены на газ внутри «Нафтогаза». И если, не дай Бог, НАК «Нафтогаз» не откроет документы: по чём они покупают, как они транспортируют, как они калькулируют, как они продают, я буду считать, что они скрывают манипуляции и фальсификации при формировании цены», — сказал Гройсман.

Гройсман заявил о необходимости раскрыть детали работы правительства и «Нафтогаза» в газовой сфере.

«Все должно быть открыто, людям нужно объяснить. Каждый контракт должен быть открыт, чтобы это было всем доступно. Чтобы все видели, кто покупает, у кого покупает и как транспортируется», — добавил Гройсман.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 мая лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что Украина закупает природный газ по $320 за 1000 м³, который на хабе в Европе уже стоит $160.

«Вы знаете, что сейчас в мире очень стремительно падает цена на газ. Сейчас мы покупаем его по $300−320 (за 1000 м³), а в Европе на хабах он продается по $160. Через два месяца будет $120. А у нас продолжается издевательство над людьми», — сказала Тимошенко.

Напомним, с 2014 года «Нафтогаз» и правительство Украины не заключили ни одного долгосрочного газового контракта с европейской компанией на поставку газа. В декабре 2018 года глава депутатской группы «Партия Видродження» Виктор Бондарь обвинил «Нафтогаз» в многомиллиардных злоупотреблениях при закупке газа у компаний-посредников.

«Когда мы начали разбираться, как формируется цена на европейский газ, то выяснилось, что в 2017 году газ в Украину поставляли уже 80 компаний-посредников. Они увеличили объемы поставок на 27% — до 14 млрд кубометров и сегодня продают нам по цене от 300 до 500 долларов за тысячу кубов», — сказал Бондарь.

Он сообщил, что страной-производителем всего «голубого топлива», которое покупается «Нафтогазом» у европейских посредников, является Россия. «По подсчету экспертов, европейские посредники зарабатывают от 2,1 до 3,2 млрд долларов в год», — рассказал Бондарь.