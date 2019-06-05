Курган, 5 июня, 2019, 16:57 — ИА Регнум. В Зауралье затягивается ненастье. По прогнозу курганских синоптиков и 6 июня в отдельных районах области возможны дожди, грозы, усиление порывов ветра до 20 м/с, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

_Alicja_ Дождь

В связи с прогнозируемыми явлениями повышается вероятность обрывов линий электропередачи, природных пожаров, дорожно-транспортных происшествий, обрушения слабо укреплённых рекламных щитов и растяжек, падения деревьев со слабой корневой системой и нарушения целостности кровли жилых домов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 4 июня, в Кетовском районе Зауралья прошёл дождь, град и штормовой втер. Были разрушены кровли нескольких домов и подтоплен детский сад.