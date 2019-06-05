Москва, 5 июня, 2019, 16:40 — ИА Регнум. В ходе беседы с председателем КНР Си Цзиньпином выяснилось совпадение позиций России и Китая по ключевым проблемам мировой политики, заявил 5 июня президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Президент России отметил, что в ходе переговоров кроме международной проблематики были обсуждены вопросы российско-китайского стратегического партнерства.

«Обстоятельно поговорили об актуальных темах международной повестки дня, подтвердили, что позиции России и Китая по ключевым мировым проблемам близки или, как говорят дипломаты, совпадают», — сказал Владимир Путин.

Кроме того, глава российского государства охарактеризовал переговоры, проведённые в узком составе, как «откровенные и насыщенные», а уровень стратегического партнёрства назвал «беспрецедентно высоким».

Как сообщало ИА REGNUM, в Москву с государственным визитом прибыл председатель КНР Си Цзиньпинь.