Рим, 5 июня, 2019, 16:33 — ИА Регнум. В течение последнего века в Италии исчезли три четверти типов и видов фруктов — 6000 из 8000, передает Sky Tg 24 в среду, 5 июня, со ссылкой на данные национальной ассоциации фермеров.

Pom» Фрукты. Италия

В настоящее время под угрозой исчезновения находится три четверти оставшихся видов, то есть еще около 1500, считают эксперты.

Основная, по их данным, причина — современная система коммерческого распространения продукции с акцентом на большие объемы и стандартизацию предложения.