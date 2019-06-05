Рим, 5 июня, 2019, 16:28 — ИА Регнум. В письме, направленном Еврокомиссией главам стран — членов ЕС, сказано, что одной из ключевых причин ухудшения перспектив роста итальянской экономики является пенсионная реформа, передает Affari Italiani в среду, 5 июня.

Пенсионеры

Ранее в среду Еврокомиссия обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Предполагается, что если руководители стран — членов ЕС согласятся с выводами комиссаров, то штраф за нарушение бюджетных правил может составить для Италии 3,5 млрд евро. Также возможно введение целого ряда ограничений для правительства.

В 2018 году в соответствии с предвыборными обещаниями победивших на выборах партий пенсионный возраст в Италии был снижен: ранее на пенсию можно было выйти в 67 лет, сейчас — в 62 (при наличии 38 лет трудового стажа).

Италия не будет пересматривать пенсионную реформу, заявил в среду вице-премьер по экономике Луиджи Ди Майо. Ранее итальянские министры отмечали, что не согласны с чисто арифметическим подходом к вопросам, имеющим социальное измерение.

Правила ЕС необходимо соблюдать, но они не являются догмами, некоторые из них следует критически пересмотреть, заявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Правительство постарается доказать еврокомиссарам свою правоту, добавил он.

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