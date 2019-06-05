Рим, 5 июня, 2019, 16:21 — ИА Регнум. Правительство Италии не имеет каких-либо планов по выводу страны из ЕС, его позиция состоит в том, что некоторые из действующих правил и ограничений ЕС должны быть пересмотрены, заявил в интервью Rai1 в среду, 5 июня, вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

«Мы очень вежливо обратим внимание Евросоюза на то, что соблюдение всех этих ограничений ведет нашу страну к безработице, нестабильности и к необходимости закрывать больницы. Вместе с нашими партнерами по ЕС мы можем вполне цивилизованно эти правила пересмотреть», — сказал Сальвини.

Ранее в среду Еврокомиссия обвинила Италию в нарушении бюджетных правил ЕС. Правила в части госдолга не выполняются, госдолг страны (132% ВВП) слишком велик, начато изучение этого нарушения, заявил вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис.

Ранее предполагалось, что если руководители стран-членов ЕС согласятся с выводами комиссаров, то штраф за нарушение бюджетных правил может составить для Италии 3,5 млрд евро. Также возможно введение целого ряда ограничений для правительства.

Правила ЕС необходимо соблюдать, но они не являются догмами, некоторые из них следует критически пересмотреть, заявил в среду премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Правительство постарается доказать комиссарам свою правоту и избежать штрафов, добавил он.

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