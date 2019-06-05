Нижний Новгород, 5 июня, 2019, 16:19 — ИА Регнум. После отказа спортивной деревни «Новинки» принять 30 ВИЧ-положительных детей для проведения мероприятия в течение трех дней, возбуждено уголовное дело по ст. 136 УК РФ («Нарушение равенства прав и свобод человека и гражданина»). Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Нижегородской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Анализ крови на ВИЧ

Отмечается, что фонд перечислил аванс в размере 50 тыс. рублей за проживание 30 детей и 20 взрослых в «Новинках» с 7 по 9 июня. По версии следствия, представители турбазы за пять суток до начала мероприятия сообщили главе благотворительного фонда, что «организация без каких-либо законных оснований отказывается предоставить места для проживания детей по причине наличия у них заболевания, а денежные средства, внесенные авансом, возвращены».

Отмечается, что действиями руководства турбазы допущена дискриминация прав и свобод детей, нуждающихся в социальной поддержке общества и государства.

В настоящее время проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Отметим, санкции данной статьи предусматривают штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, также может быть применен запрет занимать определенные должности на срок до пяти лет или могут быть назначены исправительные работы на срок до двух лет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, спортивная деревня «Новинки» отказалась размещать 50 детей с ВИЧ-инфекцией. По словам администратора деревни, за поездку был внесен аванс, но какие именно люди поедут, было неизвестно. Только позднее выяснилось, что приедут особенные дети. Персонал турбазы, узнав обстоятельства, пригрозил не выходить на работу.

Позднее руководство «Новинок» опровергло информацию об отказе в приеме детей, сообщив, что необходимо лишь провести дополнительный инструктаж для сотрудников.

О ситуации стало известно в управлении Роспотребнадзора по Нижегородской области. 5 июня в ведомстве пройдет совещание с главой благотворительного фонда «СТЭП», представителями спортивной деревни и уполномоченным по правам ребенка в Нижегородской области. Также в инциденте разбирается детский омбудсмен по региону Маргарита Ушакова.

Директор благотворительного фонда Ольга Кузьмичева уже сообщила, что для проведения мероприятия нашли другую турбазу. В фонде выразили надежду, что такая ситуация больше не повторится.

По мнению детского омбудсмена России Анны Кузнецовой, отказ связан с элементарной неграмотностью и недостаточно качественной организацией поездки.