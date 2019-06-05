Пермь, 5 июня, 2019, 16:09 — ИА Регнум. В Пермском крае аппарат правительства объявил аукцион на поставку 14 зонтов. Начальная цена лота — 89 054 рубля. Один зонт оценивается в 6361 рубль. Источником финансирования является краевой бюджет.

MONNIN Jacques Зонт

В обосновании расчета максимальной цены лота приводятся данные с market.yandex.ru. Рассматривались такие бренды, как Fulton, Bugatti, Ferre Milano.

Согласно условиям техзадания, заказчику нужен механический классический мужской зонт-трость с деревянной ручкой. Конструкция каркаса должна быть ветроустойчивой.

Заявки принимаются с 4 по 13 июня. Проведение аукциона назначено на 17 июня.

Как отметили в аппарате пермского правительства, закупка зонтов осуществляется правительством впервые. Они необходимы при проведении выездных мероприятий. Утвержденная в закупке начальная (максимальная) стоимость контракта не окончательная и может быть снижена участниками в ходе аукциона, сообщает издание «Коммерсантъ».