Москва, 5 июня, 2019, 15:57 — ИА Регнум. Несмотря на снижение риска интервенции в Венесуэлу, в Вашингтоне не оставляют попыток подорвать единство в вооружённых силах этой страны. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Хотя угроза прямой интервенции в Венесуэлу, казалось бы, снизилась, сохраняется опасность незаконных действий против правительства этой страны, в том числе и силовых акций низкой интенсивности», — заявила Захарова.

По её словам, в Вашингтоне работают над выявлением колеблющихся в руководстве вооружённых сил Венесуэлы, пытаясь повторить раскол по сценарию многих других стран, ставших жертвами иностранного вмешательства.

«Работа ведётся среди генералитета, американские официальные лица напрямую призывают офицерский состав к дезертирству и нарушению присяги», — указала она.

«Мы знаем, какую цену люди, простые граждане, заплатили за эти неудавшиеся попытки государственных переворотов или удавшиеся, но (повлёкшие) настоящие катастрофы в целом ряде регионов», — отметила дипломат.