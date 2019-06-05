Киев, 5 июня, 2019, 15:56 — ИА Регнум. В пресс-службе партии президента Зеленского «Слуга народа» сегодня, 5 июня, подвели промежуточные итоги открытого конкурса на участие в выборах народных депутатов по мажоритарным округам от этой политической силы, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Верховная рада

В сообщении отмечается, что партия Зеленского закончила прием заявок от желающих баллотироваться в Раду по мажоритарным округам. Свои кандидатуры предложили 3544 человека, отказ получили уже 1265.

В партии уточнили, что после проверки анкет, соцсетей, баз и реестров выяснилось, что «некоторые претенденты или их компании ранее были задействованы в коррупционных схемах и скандалах».

«Одного «я хочу быть депутатом» мало. Прежде всего, мы привлекаем к деятельности в нашей партии людей компетентных и профессиональных. Время невежд — далеко позади. Поэтому резюме кандидатов со всеми материалами уже изучаются и тщательно проверяются не только внутренней службой безопасности, но и специалистами HR-агентств», — сказал глава партии Дмитрий Разумков.

Окончательное решение по «мажоритарным» депутатам может быть объявлено на съезде партии 8 июня.

Впрочем, эксперты оценивают такие новации в украинской политике весьма критично. Так, политолог Виктор Небоженко заявляет, что «Зеленский набирает случайных людей в парламент, а Вакарчук (певец Святослав Вакарчук, идет на досрочные парламентские выборы с новосозданной партией «Голос» — ред.) ловит своих волонтеров, которые не знают о своем счастье стать народными депутатами». Итогом этого, по мнению эксперта, будет крайне низкий по политическому качеству состав будущей Верховной рады.

«Сочетание «невинных» или наивных депутатов с авантюристами и опытными парламентскими циниками — это гремучая смесь нового украинского парламента. Зеленский еще помучается с этим сумбурным парламентом, который стремительно возник в неприлично короткие сроки. В крайнем случае его можно опять разогнать, и уже потом спокойно сделать нужные выборы», — советует Небоженко.

ИА REGNUM напоминает, что досрочные парламентские выборы должны состояться на Украине 21 июля.

Партия «Слуга народа» в конце мая объявляла открытый набор кандидатов в депутаты в мажоритарных округах на досрочных выборах в Верховную раду Украины.

«Основным критерием отбора является порядочность, честность и ответственность», — говорилось в официальном комментарии.