Ярославль, 5 июня, 2019, 15:46 — ИА Регнум. В Ярославле улица Пожарского, ведущая к филиалу ООО «Пивоваренная компания «Балтика» — «Пивзавод «Ярпиво», полностью разбита. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Улица Пожарского в Ярославле

Улица Пожарского в Ярославле

В 2018 году предприятие стало крупнейшим налогоплательщиком региона. Только от акциза на пиво областной бюджет получил в прошлом году 6,8 млрд рублей. По этой дороге на работу ездят сотрудники этого и других расположенных поблизости предприятий.

Улица Пожарского в Ярославле

Между тем состояние дороги удручает, ремонта она не видела несколько лет. В этом году власти даже не попытались произвести ямочный ремонт. Автомобили вынуждены объезжать ямы по обочинам.

Улица Пожарского в Ярославле

Улица Пожарского в Ярославле

Улица Пожарского также является самой короткой дорогой от Ярославля до индустриального парка «Новоселки». По улице ходит общественный транспорт.