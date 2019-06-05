Додома, 5 июня, 2019, 15:39 — ИА Регнум. Министр финансов и планирования Танзании Филлип Исдор объявил, что внешний долг Танзании увеличился на 2,35%, передает ВВС Swahili.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Танзания

«Долг правительства увеличился и достиг 51,03 триллионов танзанийских шиллингов (более 22 миллиардов долларов США) с 49,86 триллионов танзанийских шиллингов (более 21 миллиардов долларов США) в 2018 году», — сообщил Исдор в парламенте Танзании 3 июня.

Ранее оппозиционер Зитто Кабве, занимающий пост парламентария от города Кигома, заявил, что официальные данные о государственном долге занижены и потребовал разрешения спикера парламента Джоба Ндугаи на проведение особого аудита внешнего долга.

Для поддержки своих заявлений Кабве использовал отчет Национального ревизионного управления за 2018 год, в ходе которого были выявлены более двух триллионов танзанийских шиллингов (около 872 миллионов долларов США) незарегистрированных долгов.

Кабве подозревает, что в 2019 году власти страны вновь скрыли часть госдолга.