Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 15:28 — ИА Регнум. Вопрос о транзите газа через Украину всегда был скорее политическим, чем экономическим, а аргумент о необходимости отказаться от судебных споров и атмосферы конфликта будет более понятен на Западе, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 5 июня, глава аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий Кумановский, комментируя высказывания Дмитрия Медведева.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ для Украины

Ранее премьер-министр РФ заявил, что для сохранения транзита газа через Украину необходимо не только достичь взаимоприемлемых контрактных условий, но также отказаться от бессмысленных судебных споров и в целом от атмосферы «политических спекуляций».

«Вопрос о транзите газа через Украину всегда был политическим. И действия Украины, которая отбирала газ без согласования с Газпромом, наносили российской компании как экономический, так и репутационный ущерб. Сейчас Газпром хочет работать напрямую с Украиной, а не по нынешней схеме через Словакию, и государство его в этом, вероятно, поддержит.

Если украинская сторона не согласится с этим условием, то интерес к Украине для Газпрома существенно снизится ввиду наличия альтернативных путей поставок газа в ЕС. Что же касается аргумента о судебных спорах, то он будет понятнее для западного наблюдателя, западного бизнесмена. Это лучше, чем если в прессе будут рассуждать о политической подоплеке и «давлении на Украину», — отметил Дмитрий Кумановский.