Луганск, 5 июня, 2019, 15:33 — ИА Регнум. В ходе конфликта, разгоревшегося во время распития спиртных напитков, огнестрельные ранения получили два боевика ВСУ. Об этом заявил 5 июня на брифинге офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

Инцидент произошел в первом батальоне 54-й бригады ВСУ, рассказал он.

«На фоне конфликта, вызванного чрезмерным употреблением алкогольных напитков, ранения из табельного оружия получили двое военнослужащих. Командир батальона скрывает данный факт от командования бригады», — рассказал Филипоненко.

Он предположил, что вместо реальной причины случившегося командованию ВСУ в очередной раз доложат о «боевых потерях» в ходе войны с защитниками ЛНР.

Читайте также: В народной милиции ДНР рассказали о нарушениях дисциплины в ВСУ за май