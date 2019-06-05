Москва, 5 июня, 2019, 15:27 — ИА Регнум. В последние годы наблюдается пониженная психологическая устойчивость выпускников школ, что приводит к происшествиям во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Об этом 5 июня во время пресс-конференции сообщила проректор Высшей школы экономики (ВШЭ) Валерия Касамара, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Экзамен

Исследование ВШЭ выяснило, что ту нагрузку, которую ранее первокурсники осваивали без особых трудностей, современные учащиеся воспринимают намного тяжелее.

«Молодёжь становится более ранимой, стресс становится неподъёмной ношей. Надо проводить работу с учителями и родителями, потому что имеет место сильное угнетение. Даже если молодой человек чувствует себя нормально, но видит в соцсетях истерию, человек потом часто признаётся, что был настроен спокойно, но потом увидел, что пишут его друзья, и сам завёлся», — отметила проректор.

В такую «эмоциональную воронку» попадают не только учащиеся, но и родители. В итоге нервозность в семье может сказаться и на результатах школьника во время сдачи экзамена, и на его состоянии в целом, вплоть до проблем со здоровьем. Поэтому Касамара порекомендовала спокойнее относиться к возможности провалить экзамен.

«Нельзя настолько сильно фокусироваться на этих экзаменах и говорить: если не сдал, то это конец жизни. Это не конец жизни. Если мы поменяем отношение к процессу, то легче станет всем», — сказала Касамара.

Как сообщало ИА REGNUM, пятая часть всех детей, которые сдают ЕГЭ, принимают препараты против стресса перед экзаменом.