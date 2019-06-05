Москва, 5 июня, 2019, 15:13 — ИА Регнум. Российская топливная компания «ТВЭЛ» (входит в Росатом) подписала с национальной электрогенерирующей компанией Словакии Slovenske elektrarn соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии с 2022 по 2030 годы, сообщает 5 июня пресс-служба российской компании.

Руслан Кривобок Топливная кассета энергетического атомного реактора

Отмечается, что соответствующий документ был подписан по итогам переговоров премьер-министров РФ и Словакии Дмитрия Медведева и Петера Пеллегрини в Москве.

Российское ядерное топливо будет поставляться на четыре действующих энергоблока Словакии в составе АЭС «Богунице» и «Моховце».

Как сообщало ИА REGNUM, по завершении переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании между «Росатомом» и министерством экономики Словакии о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

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