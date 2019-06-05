Москва, 5 июня, 2019, 15:12 — ИА Регнум. Законопроект, решающий проблему использования сельхозземель, находящихся в долевой собственности, как залог под ипотеку внесли в Госдуму депутаты разных фракций, среди которых Геннадий Кулик («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Земля

Поправками предлагается разрешить использовать такую «долевую» сельхозземлю как залог под ипотеку.

В соответствии с действующим законодательством владение, пользование и распоряжение земельным участком из земель сельскохозяйственного назначения, находящимся в долевой собственности более чем пяти лиц, осуществляются в соответствии с решением участников долевой собственности, которое принимается на общем собрании участников долевой собственности.

Площади земель, которые могут приниматься банком в залог при оформлении кредитов составляют 86% от земель сельскохозяйственного назначения, указали авторы.

Ранее Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий использовать земли сельхозназначения как залог при получении ипотечного кредита. Закон позволяет банкам обращаться за взысканием земли, несмотря на сельскохозяйственный период. Таким образом, теперь банк вправе взыскать заложенный участок сельхозназначения в течение выделенных на это 270 дней. При этом граждане, которые выращивали продукцию на этих землях, смогут сохранить все права на нее и ее реализацию.