Москва, 5 июня, 2019, 15:11 — ИА Регнум. По итогам прошлого года объемы российско-китайской торговли сельхозпродукцией и продуктами питания выросли более, чем на 40%, сообщил в эксклюзивном интервью Синьхуа министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, сообщает китайское информационное агентство 5 июня.

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«Могу сказать, что… между нашими странами были достигнуты значительные успехи, и согласно российской таможенной статистики, поставки из России в Китай по этим группам товаров выросли на 42% до 2,5 млрд долларов», — подчеркнул министр, добавив, что в первом квартале 2019 года также был отмечен рост поставок продукции российского АПК на 17% до 687 млн долларов.

Среди основных статей российского экспорта Мантуров выделил соевые бобы, пшеницу, муку, растительное масло, кондитерские изделия, шоколад, различные напитки. Доступ на рынок КНР, по его словам, также получили отечественные производители молока, свинины, говядины и мяса птицы.

С апреля нынешнего года начат российский продовольственный экспорт на рынок Сянгана (Гонконга).