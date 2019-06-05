Калуга, 5 июня, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Впервые за свою историю полиция Калужской области по итогам работы за 2018 год и первые месяцы 2019 года возглавила рейтинг территориальных органов МВД России по показателям оперативно-служебной деятельности. Как сообщили 5 июня корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, сегодня полиция в Калужской области — это более 4 тыс. высококвалифицированных сотрудников.

40.мвд.рф Полиция в Калужской области — это более 4 тыс. высококвалифицированных сотрудников

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На счету калужских полицейских тысячи раскрытых резонансных дел и масштабных задержаний, сотни килограммов изъятых из незаконного оборота наркотиков.

Сводные отряды калужских полицейских выезжают в командировки в Северо-Кавказский регион, обеспечивают охрану общественного порядка в период проведения масштабных спортивных и государственных мероприятий.

Перед полицейскими Калужской области стоит основная задача — последовательно закреплять достигнутые позитивные результаты, внедряя новые формы и методы работы, повышая раскрываемость преступлений, а вместе с тем и уровень доверия населения.

Напомним, Указ Петра I об учреждении должности генерал-полицмейстера в Петербурге и издание «Пунктов» 25 мая (5 июня по «новому стилю») 1718 года следует считать началом истории российской полиции.