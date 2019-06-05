Москва, 5 июня, 2019, 15:05 — ИА Регнум. Не очень понятно, каким образом можно реализовать законопроект, внесенный Верховной радой Украины, о конфискации имущества у жителей Донбасса. Данный законопроект вызывает недоумение, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

ВАДИМ ЧУПРИНА Верховная рада

«Во-первых, нужно будет доказать, что человек получил российский паспорт. Вряд ли в этом российские власти пойдут навстречу украинским. При этом Россия, в отличие от Украины, разрешает своим гражданам иметь двойное гражданство, так что у любого, кого попытаются подвести под этот закон, вполне может оказаться на руках действующий украинский паспорт.

Во-вторых, пока украинские войска не контролируют территорию ДНР и ЛНР, конфисковать украинские власти физически смогут только то имущество, которое находится на подконтрольной им территории Украины. Вероятно, в большинстве случаев таким имуществом окажется недвижимость. Но если у человека есть недвижимость на Украине и украинское гражданство, можно ли утверждать, что он проживает на территории «особых районов», а не оказался там временно и случайно», — пояснил эксперт.

Также данный законопроект прямо противоречит духу Минских соглашений, в которых предусмотрена амнистия даже для тех, кто лично участвовал в боевых действиях, а не просто проживал на этой территории и получил российское гражданство.

«Очевидно, что данный законопроект преследует две цели — личный пиар депутата Рады, внесшего его на фоне предстоящих выборов, а также ограничение для нового президента Украины Владимира Зеленского и его команды свободы манёвра в вопросах примирения с русскоязычными гражданами и Россией», — считает Кабаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в Верховную раду Украины внесен законопроект о конфискации имущества у жителей Донбасса.

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