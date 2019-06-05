Москва, 5 июня, 2019, 14:47 — ИА Регнум. Предложение Минюста не выглядит странным, а вполне аргументированным и актуальным. Алименты алиментами, но детям надо где-то жить, они не могут оставаться без крыши над головой, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Коренев.

Иван Шилов ИА REGNUM Квартира

Понятно, что речь идёт о крайне незначительном количестве российских граждан, не заботящихся о своем потомстве.

«Но весь бюджет Российской Федерации не стоит даже одной слезы маленького ребенка, который по вине родителей и недосмотру властей оказался в тяжелой ситуации.

А вопрос обеспечения жильем в этом плане в России находится в числе приоритетных», — подчеркнул эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство юстиции РФ выступило с предложением ввести новый вид алиментов. В ведомстве предлагают обязать родителей в разводе дополнительно оплачивать ребенку жильё.

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