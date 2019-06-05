Красноярск, 5 июня, 2019, 14:46 — ИА Регнум. В Красноярском крае продолжается противостояние между региональными властями и председателем Счётной палаты края Татьяной Давыденко, связанное с ситуацией в лесной отрасли. Давыденко обнародовала информацию, свидетельствующую о криминализации этой отрасли в крае, однако власти региона жёстко ответили Давыденко, усмотрев в её действиях личные интересы.

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Сегодня, 5 июня, председатель краевого правительства Юрий Лапшин вновь прокомментировал заявления Давыденко.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, по словам Лапшина, «многочисленные системные проблемы» в лесной отрасли действительно существуют, однако они возникли не в 2018 году, а «формировались десятилетиями». При этом чиновник утверждает, что власти результативно и последовательно занимаются решением проблем.

«Действительно, эта отрасль имеет большой теневой оборот. Поэтому губернатор последовательно сводил всех заинтересованных в развитии отрасли вместе и заставил по-новому посмотреть на её застарелые проблемы. Сформулирован ряд серьёзных поручений по декриминализации лесного сектора и новой политики в области лесных отношений, суть которой — повысить эффективность лесопромышленного комплекса», — сказал Лапшин.

По его словам, первые результаты проводимой работы уже есть, например, это рост инвестиций в 1,5 раза по крупным и средним организациям, рост налоговых платежей в бюджет края в 2018 году на 15% и платы за использование лесов в региональный бюджет на 68% и так далее.

«Но совершенно очевидно, что это только начало большой работы. Все проблемы не являются новыми для правительства. Они нам известны и понятны. И факты, изложенные Счётной палатой, в том числе основаны на материалах, предоставленных аудиторам самим министерством лесного хозяйства», — отметил чиновник.

Лапшин подчеркнул, что проверки не установили ни одного факта хищения или нецелевого использования средств бюджета подведомственными минлесхозу структурами. При этом председателю краевого правительства «очевидно», что «Счётная палата зачастую выходит за пределы своей основной компетенции и даёт оценку решениям, которые фактически относятся к полномочиям федеральных органов исполнительной власти». А информацию СП о борьбе с лесными пожарами Лапшин причислил к выводам, основанным «на субъективных критериях оценки эффективности».

В целом он усмотрел в материалах Счётной палаты «множество формальных замечаний», а в отношении аудиторов к этой отрасли — «наличие субъективной основы».

«Ранее в адрес губернатора и правительства края поступил ряд обращений, описывающих признаки конфликта интересов в деятельности главы Счётной палаты и связанные с этим негативные ситуации в сфере оказания авиационных услуг при тушении лесных пожаров в крае, а также многочисленные попытки оказания давления на должностных лиц с целью принятия управленческих и финансовых решений в пользу общества с ограниченной ответственностью «Авиапром» со стороны руководителя Счётной палаты. Поскольку правовая оценка изложенных фактов не входит в компетенцию правительства, я направил эти документы в установленном порядке в прокуратуру Красноярского края», — отметил Юрий Лапшин (цитата размещена на официальном сайте правительства Красноярского края — прим. ИА REGNUM ).

«Прокурор Красноярского края (Михаил Савчин — прим. ИА REGNUM ) подтвердил депутатам поступление этих материалов и отметил, что свои выводы по ним ведомство сделает до конца июня», — подытожили в краевом правительстве.

Как уже сообщало ИА REGNUM, громкий скандал, связанный с положением дел в лесной отрасли края, разразился в конце мая — начале июня 2019 года, после того, как в сети появилось интервью председателя региональной Счётной палаты Татьяны Давыденко журналисту Андрею Караулову.

В интервью Давыденко заявила о криминализации лесной отрасли, о том, что треть её находится в теневом секторе. Также она упомянула об угрозах в её адрес.

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4 июня в ГУ МВД России по Красноярскому краю сообщили о проведении проверки по факту сообщения председателя Счетной палаты региона Татьяны Давыденко об угрозах.

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Информацию главы СП прокомментировали и краевые власти. В частности, Юрий Лапшин заявил, что «в основе громких заявлений и активности лежит не стремление навести порядок, а желание сохранить личный бизнес». При этом красноярский канал ТВК сообщил, что «несколько лет одним из источников доходов семьи Татьяны Давыденко были мероприятия по тушению лесных пожаров».

Более жёсткий комментарий прозвучал из уст первого заместителя губернатора края, руководителя администрации губернатора Сергея Пономаренко. По его словам (цитата опубликована на официальном сайте Заксобрания Красноярского края — прим. ИА REGNUM ), Давыденко «стала частью широкомасштабной провокации группы вымогателей». В том числе Пономаренко обвинил в вымогательстве и журналиста Караулова.