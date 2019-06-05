Москва, 5 июня, 2019, 14:32 — ИА Регнум. Сирийские террористы не оставляют попыток обострить ситуацию в Идлибе путём подготовки химических провокаций. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 5 июня заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на очередном брифинге.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Несмотря на провокации и агрессивные вылазки боевиков, Россия остаётся приверженной имеющимся с Турцией договорённостям о стабилизации в Идлибе. Военные наших стран поддерживают постоянный контакт и координируют свою деятельность в целях предотвращения эскалации насилия и дестабилизации. В то же время мы не можем закрывать глаза на опасные, провокационные действия террористов, которые угрожают российской военной базе Хмеймим, сирийским военнослужащим и мирным гражданам», — заявила Захарова.

«Особую озабоченность вызывает и то, что террористы не оставляют попыток обострить ситуацию в Идлибе путём подготовки химических провокаций. Об этих планах боевиков, в частности, свидетельствует то, что сирийские военные обнаружили на севере провинции Хама полевой госпиталь псевдогуманитарщиков из «Белых касок», — отметила она.

В ходе обследования объекта было найдено множество средств химзащиты, включая противогазы, спецкостюмы, медикаменты и медицинское оборудование, отметила она.

«Призываем международное сообщество со всей серьёзностью отнестись к возможным инсценировкам с применением химоружия со стороны террористов, о чём мы неоднократно предупреждали. По имеющейся информации, в составе террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была даже сформирована отдельная структура», — подчеркнула дипломат.