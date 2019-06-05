Москва, 5 июня, 2019, 14:26 — ИА Регнум. Было бы странно, если бы президент Украины Владимир Зеленский выступил «за». Газопровод «Северный поток — 2» может лишить Украину значительной части газового транзита, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт-аналитик АО «ФИНАМ» Алексей Калачев.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Это не только потеря около 2 млрд долларов бюджетом Украины. Падение объемов перекачиваемого через украинскую газотранспортную систему в западном направлении газа лишает инвестиционной привлекательности планы по ее модернизации в глазах европейских инвесторов.

Без давно назревшей модернизации украинская ГТС постепенно придет в негодность, а недостаточные объемы транзита делают проект ее реконструкции нерентабельным», — пояснил эксперт.

Сложившаяся вокруг украинской ГТС ситуация двусмысленна. В 2019 году истекает контакт с Газпромом на транзит газа через Украину. К 2020 году будут построены «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

«Однако их заполнение под вопросом как по причине ограничений, налагаемых газовой директивой ЕС, так и неготовностью европейских газопроводов принять этот газ. EUGAL, который станет продолжением «Северного потока — 2», выйдет на полную мощность только через год.

А строительство трубопроводов в Болгарии, Сербии, Венгрии и Словакии для газа из «Турецкого потока» еще не началось. Таким образом, у Украины еще остается переговорная позиция для продления транзитного договора с Газпромом», — высказал своё мнение Калачёв.

Как сообщало ИА REGNUM, новый президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для его страны крайне важно всеми силами противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

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