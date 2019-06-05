Nissan представил обновленный пикап Navara
Токио, 5 июня, 2019, 14:23 — ИА Регнум. Японский автопроизводитель Nissan представил обновленный пикап Navara с множеством новых функций. Об этом сообщается на официальном сайте компании.
Обновленный пикап японской компании вышел более экономичным по сравнению с предыдущим поколением авто.
Как отмечают производители, благодаря возможностям Go Anywhere и встроенным технологиям, он может ездить и по трассе, и по бездорожью.
«Я очень рад объявить о запуске более жесткой, умной и более экономичной Navara», — заявил директор Nissan Europe по легким коммерческим автомобилям Паоло Д'Этторе.
По его словам, пикап Navara реализуется на 109 рынках по всему миру. У новинки новый эффективный двигатель, который выполнен в соответствии с новыми европейскими стандартами, которые вступят в силу с 1 сентября 2019 года.
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