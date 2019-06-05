Ярославль, 5 июня, 2019, 14:16 — ИА Регнум. Ярославская область в 2018 году потратила на обслуживание государственного долга 3% регионального бюджета или 2 млрд 37,4 млн рублей. Эта информация содержится в отчете об исполнении бюджета за прошлый год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Ярославской области

Выплата процентов по кредитам и ценным бумагам почти в два раза больше, чем все инвестиции бюджета. Так на адресную инвестиционную программу, то есть строительство объектов социальной сферы, из бюджета Ярославской области потрачено лишь 1,1 млрд рублей.

Сам государственный долг за прошедший год вырос на 1 млрд рублей — с 36,1 до 37,1 млрд рублей. При этом региональные власти считают, что долговая нагрузка снизилась.

«Уровень долговой нагрузки относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений сократился на 5,3 процентных пункта и составил 66,4%. Объем «рыночного» долга относительно доходов областного бюджета без учета безвозмездных поступлений снизился до 40,3% (за 2017 год — 41,3%)», — говорится в отчете об исполнении бюджета Ярославской области за 2018 год.

В структуре госдолга региона за 2018 год 50,9% составляют государственные ценные бумаги, бюджетные кредиты — 39,3%, кредиты коммерческих банков — 9,8%.