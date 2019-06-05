Аддис-Абеба, 5 июня, 2019, 14:15 — ИА Регнум. Около 50% всех детских смертей на африканском континенте вызваны голодом, передает The Guardian Africa со ссылкой на исследование, проведенное аналитическим центром организации African Child Policy Forum (ACPF), базирующимся в Аддис-Абебе.

Planetguide.ru Чад

Исследование, проведенное ACPF выявило, что 60 миллионов детей не получают достаточного количества пищи. Питание девяти из десяти африканских детей не отвечает критериям минимально приемлемого рациона, установленного Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), а двое из пяти детей едят нерегулярно.

Отмечается, что каждые три секунды один ребенок умирает из-за недостатка пищи — около 10 тысяч детей в день. Несмотря на то, что в мире наблюдается тенденция на улучшение ситуации, в некоторых регионах Африки положение ухудшается.

Среди стран, где больше всего детей недоедает — Чад, Либерия, Конго, за ними следуют Зимбабве, Гвинея-Бисау, Гамбия и ДР Конго.

«Детский голод — сугубо политическая проблема», — заявила исполнительный директор ACPF Ассефа Бекеле.

«Это результат сочетания политического безразличия, неверных стратегий в управлении и экономически необоснованных действий. Неприкрытая реальность такова, что происходящее продолжает быть трагедией, которую не признают и замалчивают, возможно, потому что это проблема бедных людей», — добавила Бекеле.

«Абсолютно неприемлемо, что в XXI веке дети Африки голодают. Статистика поистине настораживает. Детский голод вызван бедностью, неравномерным экономическим ростом, гендерным неравноправием и нарушенной системой снабжения продовольствия. И хотя в Африке сейчас производится больше пищи, чем когда-либо, это не решает проблему улучшения рациона питания», — считает директор ACFD.