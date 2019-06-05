Киев, 5 июня, 2019, 13:45 — ИА Регнум. Что и требовалось доказать: вслед за именованием России «агрессором» и отказом от прямых переговоров новый президент Украины Владимир Зеленский стал сообщать на своей странице в Facebook, что новые смерти в Донбассе — это следствие эскалации агрессии со стороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Граница

В среду, 5 июня, Зеленский выразил сочувствие родственникам трех погибших и, обращаясь «к руководству РФ и командованию ее оккупационных сил в Донбассе», написал, что «обострение конфликта — не лучший фон для переговоров в Минске».

Трудно уместить столько лжи в одном предложении, однако тем, кто пишет за Зеленского, это удалось.

Обострением занимается Украина, а не республики Донбасса, к примеру, не далее как во вторник украинские войска в день Ураза-байрама прицельно стреляли по мечети в Донецке.

О каком фоне для каких переговоров может идти речь, неясно, ведь Зеленский заявил об отказе от прямых переговоров, а Украина даже не начала выполнять Минские соглашения.

Именование народных республик «оккупационными силами России» заведомо исключает серьезное обсуждение проблемы, возможность ее решения, показывает, что Украина не собирается ни с кем договариваться.

Владимир Зеленский стал президентом Украины в огромной степени именно потому, что прямо обещал сделать все для прекращения войны. Но физическое лицо «Владимир Зеленский» и политический персонаж «коллективный Зеленский» — отнюдь не одно и то же.

Слова в украинской политике ничего не стоят, зависимость Зеленского (вовсе не только от олигархов) понятна. Сидящий за пультом переключил «коллективному Зеленскому» кнопку, и вот он уже говорит прямо противоположные слова с прежним выражением лица.

Власти Украины намерены сохранять в Донбассе ситуацию «ни мира, ни войны», потому что им не нужны ни регионы, ни люди, им нужно отрабатывать полученное от старших товарищей задание создавать поводы для сохранения антироссийский санкций.

73% граждан Украины проголосовали против Порошенко, чтобы страна прекратила войну и чтобы власть ее занялась делом, — но это не помогло, как не поможет уже Украине на нынешнем ее этапе ни одно из чисто политических средств лечения.