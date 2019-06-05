США устраивают слежку за КНДР, Киев обвиняет РФ в войне: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 июня, 2019, 14:00 — ИА Регнум.
- США предложили награду за информацию о нарушениях КНДР санкций;
- Зеленский обрушился на Россию с обвинениями;
- Как Су-35 перехватил американский самолет;
- Известно, какое министерство самое непрозрачное в России;
- В Оренбуржье — массовое сокращение работников.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 17:00 мск.
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