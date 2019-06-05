Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 13:43 — ИА Регнум. Петербургское отделение партии «Единая Россия» и лично его секретарь, спикер Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров будут всячески поддерживать на губернаторских выборах врио градоначальника Александра Беглова. Об этом сообщил сам Макаров, передает 5 июня корреспондент ИА REGNUM.

Spb.er.ru Александр Беглов и Вячеслав Макаров

Накануне на закрытом для широкого круга СМИ мероприятии были объявлены сопредседатели предвыборного штаба Беглова. Ими стали главный тренер «Зенита» Сергей Семак, гендиректор ГМЗ «Петергоф» Елена Кальницкая, исполнительный директор «ОДК-Климов» Александр Ватагин, председатель Общественного совета по развитию малого предпринимательства Елена Церетели и председатель совета ветеранов Петербурга Василий Волобуев. Видных партийных деятелей среди них не оказалось: Александр Беглов, хотя и состоит в «Единой России» с 2003 года, но в губернаторы решил пойти самовыдвиженцем.

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«Уже руководители определены, определены сопредседатели. Мы ведем избирательную муниципальную кампанию. Так или иначе, мы будем, безусловно, поддерживать Беглова. Могу ли я, руководитель регионального отделения партии, оставаться в стороне от избирательного процесса? Это трудоемкий процесс, он должен быть организован», — ответил Вячеслав Макаров на вопрос корреспондента ИА REGNUM, будет ли он лично вовлечен в работу штаба Александра Беглова.

Макарова также попросили прокомментировать желание Беглова «отстроиться» от бренда «Единой России». Спикер заметил, что у каждого кандидата есть такое право, а «ЕР» остается партией власти, но партией «очень ответственной».

Кроме того, он подчеркнул, что муниципальные депутаты от «Единой России», которых в муниципальных советах Петербурга большинство, самостоятельны в своем выборе, за какого кандидата в губернаторы поставить подпись, дабы обеспечить им прохождение «муниципального фильтра».

Напомним, в Петербурге любой претендент должен получить около 160 подписей из разных муниципалитетов — 10% от всех местных депутатов — чтобы быть допущенным в избирательный бюллетень.

«Наши муниципалы независимы, я не направляю их руку, за кого подписываться», — подчеркнул Вячеслав Макаров.

Выборы губернатора и муниципальных депутатов Санкт-Петербурга состоятся 8 сентября 2019 года.