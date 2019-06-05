Барнаул, 5 июня, 2019, 13:05 — ИА Регнум. В Барнауле (Алтайский край) совершил нештатную посадку летевший из турецкой Антальи самолет Boeing 737−200, сообщает пресс-служба Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР.

(сс)Falkenpost Небо

По данным ведомства, самолет совершил нештатную посадку 5 июня в 2:14 по местному времени (22:14 мск). В это время на борту находились 236 человек. Посадка произошла благополучно, никто не пострадал, воздушное судно не повреждено.

Предварительно установлено, что при заходе на посадку (около 01:10) в самолете сработала сигнализация о несимметричном выпуске закрылков. В настоящее время следователи проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая самолет авиакомпании «Аэрофлот» Airbus A-320, летевший рейсом Москва — Грозный, вынужденно приземлился в аэропорту «Шереметьево» по техническим причинам.

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