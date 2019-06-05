Донецк, 5 июня, 2019, 12:50 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов Донецкой Народной Республики (ДНР) предотвратили теракт в Донецке. Об этом 5 июня сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР.

Донецк

Отмечается, что теракт планировался украинскими боевиками во время праздничной молитвы мусульман в Кировском районе города.

«Был запущен ударный беспилотник, оснащенный взрывным устройством, для совершения теракта во время праздничной молитвы», — сообщили РИА Новости в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня в праздник Ураза-байрам в Донецке Вооруженные силы Украины обстреляли мечеть, в которой в этот момент находились около 70 человек. Одна из мин попала в крышу мечети, два снаряда взорвались в воздухе, и один упал рядом со входом. В результате пострадали здание мечети и припаркованные неподалеку автомобили прихожан.

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