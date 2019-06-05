Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 12:57 — ИА Регнум. На севере Петербурга продолжается начатая в июне 2018 года рекультивация полигона «Новоселки», долгие годы отравлявшего воздух жителям Приморского, Выборгского и других районов города.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Ведущиеся работы должны покончить с запахом от закрытой свалки, восстановить нарушенные земли и улучшить экологическую обстановку в Петербурге.

К октябрю 2020 года планируется полностью укрыть изолирующим слоем 70% территории полигона. Весь проект рекультивации рассчитан на семь лет.

Дарья Драй ИА REGNUM Машины с песком идут на полигон

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки» в ходе рекультивации

В рамках первого этапа происходит выравнивание террикона и укрытие его с помощью земляной «подушки» и безопасных строительных отходов. К настоящему времени террикон полностью укрыт грунтом, на его откосы укладывают несколько слоев изолирующего материала.

Дарья Драй ИА REGNUM Вид на «Лахта-центр» с полигона

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

«Уложенный сверху слой дренажного мата не позволяет проникать внутрь полигона дождевым водам — они скатываются по откосам», — рассказали 5 июня в комитете по благоустройству Санкт-Петербурга.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Уже уложено почти 250 тыс. кв. метров гигроскопичного (впитывающего) бантомата и дренажного мата.

Дарья Драй ИА REGNUM Мусор на полигоне

Дарья Драй ИА REGNUM Зелень на полигоне

В ходе второго, биологического, этапа рекультивации, рассчитанного на четыре года, поверх бывшего полигона уложат плодородную почву и посеют на ней траву. Также необходимо построить в Новоселках локальные очистные сооружения сточных вод.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Дарья Драй ИА REGNUM Свалка уже не работает

На рекультивацию бывшей свалки из бюджета Санкт-Петербурга на 2018−2020 годы выделено 755,5 млн рублей.

Сегодня на полигоне «Новоселки» побывал депутат Государственной думы Сергей Боярский.

«Только строительный мусор, грунт и песок, — сказал он, комментируя работы по рекультивации полигона. — Вы видите, что трава уже растет на склонах, высажено большое количество деревьев по периметру, которые рано или поздно станут живым щитом. Предусмотрено строительство станции дегазации, которая опустит тело террикона на несколько метров. В целом я считаю, что через пять-семь лет мы вообще забудем о том, что здесь когда-то была большая свалка».

Дарья Драй ИА REGNUM Депутат Госдумы Сергей Боярский

Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, который уже побывал здесь год назад, главным отличием стало реальное уменьшение неприятного запаха от полигона.

«На входе его практически нет, ощущается он непосредственно в самом эпицентре полигона. Чаек почти нет, трава растет. Только очень пыльно», — отмечает наш корреспондент.

Дарья Драй ИА REGNUM Полигон «Новоселки»

Полигон «Новоселки» работал на окраине Ленинграда-Петербурга с 1974 года, принимая твердые бытовые отходы. Он был закрыт для приема мусора в апреле 2017 года. Площадь полигона — 83,5 га, высота — от 20 до 37 метров.