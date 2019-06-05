Москва, 5 июня, 2019, 12:44 — ИА Регнум. Ситуация на нефтяном рынке по-прежнему остается напряженной. Влияние геополитических факторов оказывает давление на цены. Фьючерсы на нефть марки Brent отыграли снижение всего лишь на 3.4%, а фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) 5,2%. На данный момент пока нет фундаментальных факторов в пользу роста нефтяных котировок. С точки зрения технической составляющей, коррекция может быть незначительной, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По его мнению, крупные участники рынка стараются меньше проявлять активности на фьючерсном рынке, поскольку опасения по поводу глобального замедления роста экономики сейчас играют важную роль. Положение чуть было усугублено опубликованным данным от Американского института нефти по недельным запасам сырой нефти в США. В принципе было ожидаемо, что данные снова окажутся сюрпризом и будут гораздо выше ожиданий.

«Несмотря на санкции США, Иран смог отгрузить около 400 тыс. баррелей в сутки в прошлом месяце, что вдвое меньше, чем он экспортировал в апреле. Производство в Венесуэле в мае сократилось на 50 тыс. баррелей в сутки из-за воздействия санкций США и долгосрочного ухудшения его производственной инфраструктуры. Объем производства в Нигерии также снизился из-за остановки трубопровода, что нарушило экспорт», — отметил эксперт.

Снижение цен на нефть увеличивает шансы на то, что сокращение добычи ОПЕК + будет продолжено еще на шесть месяцев на совещании 25−26 июня, чтобы рассмотреть продление пакта. В принципе саудовцы намекают, что хотят продления, но вот Россия может изменить свою позицию. Поскольку Россия не хочет отдавать свою долю рынка Америке.

«С другой стороны, низкие цены на нефть не интересны экспортерам. Конечно же Саудовская Аравия может взять на себя долю сокращений, предназначенной России, если не удастся прийти к консенсусу. Но тем не менее на встрече стран ОПЕК в Вене этого месяца будет решаться вопрос о дальнейшей стабилизации глобального нефтяного рынка. Стоит ожидать возврат цен на нефть к уровням в $70 — 75 за баррель», — полагает Гасанов.

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