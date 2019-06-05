Улан-Удэ, 5 июня, 2019, 12:45 — ИА Регнум. В Бурятии 5 июня стартовала 16-я Сибирско-Дальневосточная межрегиональная выставка племенных овец и коз. Это стало для республики чрезвычайно важным событием, поскольку предыдущие 15 выставок проходили в столице Забайкальского края — Чите.

Скриншот с официальной страницы Минсельхоза Бурятии в «Фейсбуке» www.facebook.com/mshburyatia Баран породы «Буубэй»

«Системное возрождение племенного дела позволило Бурятии заявиться в 2019 году на проведение выставки в Улан-Удэ», — отмечают в министерстве сельского хозяйства республики.

Как отметил во вступительной речи зампред правительства Бурятии Даба-Жалсан Чирипов, животноводство было и остается стратегической отраслью агропромышленного комплекса Бурятии, которое снабжает население продуктами питания, является сырьевым ресурсом для перерабатывающих предприятий, стимулом для развития кормопроизводства.

На выставке представлены 14 пород овец и коз из разных регионов страны, в том числе бурятская порода «Буубэй». Среди представленных баранов есть настоящие гиганты массой до 130 кг, дающие 7−11 кг шерсти. Всего в выставке примут участие 34 животноводческих предприятий племзаводов и племрепродукторов.

«На сегодня в Бурятии осуществляют свою деятельность шесть племенных репродукторов по разведению овец породы «Буубэй», забайкальской тонкорунной, бурятской полугрубошерстной и монгольской пород. Удельный вес поголовья племенных овец в общем поголовье составляет 11,4%», — отметил министр.

По его словам, в Бурятии увеличивают поддержку производителей, поскольку овцеводство является приоритетным направлением развития агропромышленного комплекса республики.

«Если ставка субсидирования шесть лет назад составляла 145 рублей на одну условную голову, то в 2017 году она возросла до пятисот рублей, то есть практически в четыре раза», — отметил он.

На выставке помимо рекордсменов среди племенных овец покажут также изделия из шерсти, шоу кинологов, выводку собак бурят-монгольской породы Хотошо и так далее. Фермеры и животноводческие комплексы смогут заключить договоры купли-продажи животных, техники, оборудования и сопутствующих товаров. Посетители же смогут поучаствовать в мастер-классах по стрижке овец, валянию шерсти, разбиванию хребтовой кости «хээр шалган» и стрельбе из лука.