Киев, 5 июня, 2019, 12:31 — ИА Регнум. Лидер партии «Гражданская позиция», экс-министр обороны и бывший кандидат в президенты Украины Анатолий Гриценко просит президента Владимира Зеленского «остановиться и взять паузу», особенно в части инициатив по урегулированию в Донбассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Об этом политик заявил сегодня, 5 июня, отметив, что речь идет об инициативах Зеленского по Донбассу и «перезагрузке» минского процесса по урегулированию конфликта, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Остановиться, взять паузу… не вносить на рассмотрение Путина никаких новых долгосрочных инициатив, не отправлять в Минск ни начальника Генштаба, ни других представителей Украины — пока Путин не остановит огонь на фронте», — призывает Гриценко.

Он советует Зеленскому вместо этого «сконцентрировать усилия на укреплении нашей группировки на востоке и параллельно — на интенсивном взаимодействии с нашими партнерами для усиления санкционного и другого давления на Путина».

Также Гриценко, один из самых информированных «старых» политиков Украины, жалуется, что даже он не знает содержания новых инициатив Зеленского и не знает, кто их ему подготовил.

ИА REGNUM напоминает, что ранее Зеленский заявил, что у украинской стороны есть «свежие наработки» к новой встрече в Минске, которая должна состояться 5 июня.

«У нас действительно очень конкретные предложения, новые решения, но никто территорией и суверенитетом Украины торговать не собирается», — отметил он.

В частности, Зеленский анонсировал участие в минских переговорах начальника Генштаба ВС Украины Руслана Хомчака. Позже президента Украины «переубедили» это делать, и он заявил, что вместо Хомчака в Минске будет заместитель командующего Богдан Бондарь.