Москва, 5 июня, 2019, 12:35 — ИА Регнум. Все разговоры российских властей об инновациях на самом деле нужны для того, чтобы прикрыть распределение колоссальных финансовых потоков между российскими олигархами, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 5 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Дмитрия Медведева о том, что на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» потребуется свыше 1,6 трлн рублей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

«Я от Дмитрия Медведева и «Единой России» не жду ничего кроме продолжения системного кризиса, деградации реального сектора экономики, разрушения научно-технического потенциала страны, дальнейшего загибания малого бизнеса, увеличения поборов и налогов, цен на бензин, акцизов и дальнейшего роста бедности в стране, — сказал Жуковский. — Мы эту картину наблюдаем последние 20 лет. Все это прожектерство Медведева, который еще в 2008 году объявил о необходимости модернизации и инноваций, все это просто ширма для распределения колоссальных финансовых потоков в карманы правильных бизнесменов-олигархов. Это просто манипулирование сознанием и разговор на тему актуальных трендов».

В подтверждение своих слов Жуковский отметил, что с 2008 по 2019 год размер ВВП РФ на душу населения с очисткой от инфляции по паритету покупательной способности вырос всего на 3,5%.

«За десять лет! Китай вырос на 90%, Индия на 80%, страны Восточной Европы на 25−40%, Вьетнам и новые индустриальные страны Восточной Азии на 40−50%. США выросли на 15%», — рассказал Жуковский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по словам Медведева, свыше 1,6 трлн рублей потребуется на реализацию национального проекта «Цифровая экономика» до конца 2024 года. Глава правительства уточнил, что около 1 трлн рублей будет выделено из федерального бюджета.