Анкара, 5 июня, 2019, 12:23 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Турецкой Республики Сулейман Сойлу на встрече с комиссаром ЕС по внутренним делам Димитросом Аврамопулосом по вопросу сирийских беженцев заявил: «Мы препятствуем незаконной миграции вообще, а не только направленной в Европу, в то же время мы поддерживаем желающих вернуться в свои дома как в районе проведения операции «Щит Евфрата», так и в районе операции «Оливковая ветвь». Их число достигло 331 тысячи человек».По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, Сулейман Сойлу отметил, что по вопросу противодействия незаконной миграции сторонами ведётся успешное сотрудничество, но ситуация в мире осложняет борьбу с ней. Он подчеркнул, что неприятности одних стран отражаются на других в виде незаконной миграции оттуда, и для ее прекращения страны должны сначала разобраться с собственными проблемами. Министр добавил: «Мы боремся с незаконной миграцией многовекторно. Наше географическое положение превосходно. Это выражается не только в несомненных преимуществах, но также и в сопутствующих недостатках транзитного региона. Мы ожидаем что, прежде всего, это осознает Европа. Потому что условия ужесточаются».