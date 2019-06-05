Москва, 5 июня, 2019, 12:20 — ИА Регнум. В Москве в ближайшие недели продлят Сокольническую линию метрополитена, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в эфире ТВЦ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Собянин

Речь идёт о новом южном участке красной ветки, который протянется до Коммунарки. На новом участке будет четыре станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».

"Проект, который будет реализован и запущен в ближайшие недели, — это продление Сокольнической линии метро до Коммунарки. Тоже очень важный проект — в Новой Москве живут сотни тысяч москвичей. Сегодня они добираются либо до «Саларьево», там ставят машины или пересадку с автобусов делают, не всегда удобный трафик, а все остальные на дорогу — на «Киевку», на Калужское шоссе. Это, конечно, очень тяжёлая история. Линия на Коммунарку создаст сразу несколько станций», — сказал мэр.

Собянин отметил, что это первая часть проекта, а далее в Коммунарку пойдёт ещё одна ветка. К станциям, которые будут запущены сейчас, соберут улично-дорожную сеть, чтобы обеспечить либо комфортную пешую доступность, либо подъезд.

Ранее Сергей Собянин анонсировал запуск новых станций летом 2019 года.