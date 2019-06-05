Варшава, 5 июня, 2019, 12:12 — ИА Регнум. По результатам социологического опроса, проведённого в интернете компанией Social Changes специально для издания wPolityce.pl, большинство поляков считают, что неконтролируемая волна мигрантов может создать угрозу для Польши.

Мигранты

Положительно на этот вопрос ответили 66% опрошенных. 32% всех опрошенных считают, что такое развитие событий определённо угрожает Польше, другие 34% сказали, что «скорее всего» угрожает. Не видят такой проблемы 17% опрошенных, — 5% уверены, что никакой опасности нет, 12% — что опасности «скорее нет». Ещё 17% затруднились с ответом.

При исключении из выборки респондентов, не давших никакого ответа, получается, что с утверждением об опасности неконтролируемой миграции для Польши согласны 80% опрошенных, не согласны — 20%.

Опрос проводился по репрезентативной выборке с 24 по 29 мая 2019 года, в нём приняло участие 1040 человек.