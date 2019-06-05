Токио, 5 июня, 2019, 12:11 — ИА Регнум. В нижнюю палату парламента Японии поступил проект резолюции с осуждением депутата Ходаки Маруямы, который предлагал обсудить целесообразность военного захвата южной части Курильских островов. Совестный документ был внесён сегодня, 5 июня, правящий и оппозиционными партиями страны. Об этом сообщает японская газета «Асахи симбун».

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы, o. Итуруп

Также по теме: Депутат парламента Японии, посещая Курилы, предложил «отбить» их войной

Японский депутат извинился за свои слова о «войне» за Курилы

В проекте резолюции изложено требование о том, чтобы депутат после своих слов о «войне» за северные территории (так в Японии называют острова Южной Курильской грыдя Итуруп, Кунашир, Шикотан и архипелаг Хабомаи) добровольно ушёл в отставку и отказался от мандата депутата. Отмечается, что парламентарий «неоднократно повторял грубые высказывания», чем не только подорвал свой авторитет, но и нанёс ущерб интересам страны.

«Высказывания депутата Маруямы не имеют ничего общего с курсом правительства на дипломатическое решение проблем, существующих в отношениях с Россией», — заявил премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Предполагается, что проект резолюции будет утвержден на пленарном заседании нижней палаты, которое намечено на завтра, 6 июня.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2019 года депутат парламента Японии от оппозиционной партии «Исин, но кай» Ходака Маруяма в ходе визита на острова южных Курил, принадлежащих России, предложил «вернуть северные острова войной». Впоследствии японский депутат заявил, что был слегка пьян, извинился за свои слова и сам подал заявление об исключении его из партии.

Читайте также: В Японии осудили предложение депутата воевать за Курилы

Японская партия извинилась за депутата, призывавшего к «войне» за Курилы

Правительство Японии осудило подобное поведение парламентария. Генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что подобные высказывания вызывают сожаление и решить проблему принадлежности южной части Курил можно только дипломатическим путём. Лидер партии, мэр города Осака Итиро Мацуи назвал подобные высказывания «выходящими за рамки того, что может сказать депутат парламента». В МИД РФ назвали подобные предложения депутата «провокационной выходкой».