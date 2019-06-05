Ярославль, 5 июня, 2019, 12:09 — ИА Регнум. 5 июня на очередном заседании муниципалитета Ярославля депутаты большинством голосов утвердили отчет мэра города за 2018 год, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Муниципалитет Ярославля

Заседание прошло спокойно, народные избранники почти не высказали претензий к работе градоначальника. Депутат Михаил Писарец («Единая Россия») спросил, как мэрия планирует решать проблему муниципального долга. Владимир Волков заявил о намерении мэрии его сократить. Сейчас городские власти должны коммерческим банкам и вышестоящим бюджетам 7 млрд рублей, что равняется собственным годовым доходам бюджета. Волков обвинил в наращивании долга своих предшественников и рассказал о планах создать программу по погашению долга, не раскрыв при этом подробностей.

Депутат Наталья Бобрякова (КПРФ) задала вопрос о причинах миграции из Ярославля (данные об этом фигурировали в отчете), но не получила конкретного ответа. Депутат Марина Дьяческая (ЛДПР) спросила, насколько уменьшилось число школьников, питающихся в школах после отмены городских льгот. Мэр посоветовал депутату обратиться в департамент образования.

Депутат Вадим Канашкин («Единая Россия») спросил, как мэрия планирует улучшать уборку улиц зимой, так как в прошлом году Ярославль утопал в снегу. Ответ Владимира Волкова был опять же традиционным — прежняя власть довела городское «Спецавтохозяйство» до банкротства, сейчас ситуация выправляется. Следующей зимой город будет убираться лучше.

Депутат Евгения Овод (КПРФ) спросила о строительстве детских садов и школ и задержке строительства школы в микрорайоне «Сокол». Владимир Волков заявил, что аукцион на строительство школы уже объявлен, подрядчик будет определен в июле. При этом информация об аукционе пока не появилась на портале госзакупок.

Депутат Игорь Бортников задал вопрос об озеленении города — цветы на многих клумбах не высажены до сих пор. Владимир Волков обвинил в этом холодную погоду и заявил, что ситуация уже исправлена. Цветов посадят не меньше, чем в прошлые годы.

Депутат Елена Горбунова (КПРФ) спросила, когда будут чистыми мусорные площадки в Ленинском районе. Владимир Волков сказал, что в мусорных завалах виноваты управляющие компании, которые сваливают отходы сразу после того, как площадки чистят. Заставить их наводить чистоту можно будет лишь после того, как жители определятся с судьбой контейнерных площадок.

Депутат Александр Забирко («Единая Россия») спросил, будет ли продолжена программа «Инициатива», анонсированная Волковым в ходе встреч с жителями. Волков ответил о голосовании за ремонт проездов, которое было проведено в мае. Когда будет сам ремонт, мэр обещал рассказать позже.

Илья Горохов («Единая Россия») спросил, каким будет празднование 1010-летия Ярославля в 2020 году. Волков сообщил, что создан оргкомитет по проведению этого праздника и 75-летия Победы. Пока идет обсуждение идей.

Депутат от «Справедливой России» Анатолий Каширин вопросов мэру не задал.

Выступление прозвучало только из уст председателя фракции КПРФ Евгении Овод. Она сказала, что работа департамента городского хозяйства в 2018 году была неудовлетворительной.

Председатель муниципалитета Артур Ефремов в ответ сказал, что отчет мэра не подразумевает оценки, и поставил на голосование вопрос о принятии отчета «к сведению». За это проголосовали 28 депутатов, двое были «против», двое воздержались.