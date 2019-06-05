Санкт-Петербург, 5 июня, 2019, 12:15 — ИА Регнум. В Петербурге будут систематически обследовать земельные участки на наличие старых захоронений, если какая-либо информация об этом отыщется в архивах. Соответствующий законопроект поддержали в первом чтении 5 июня на заседании городского Заксобрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Ермаков ИА REGNUM Старое кладбище

Поправку в закон «О погребении и похоронном деле в Санкт-Петербурге» представил председатель постоянной комиссии ЗакСа по городскому хозяйству, единоросс Сергей Никешин. Он отметил, что зачастую строительные компании обнаруживают остатки захоронений на территории производства работ уже после получения разрешений на строительство. Это ведет к общественным конфликтам и финансовым потерям.

Автор инициативы Сергей Никешин объяснил, что время от времени строительные фирмы, получив разрешения на строительство, находят на этих участках остатки старых могил.

«Нужен механизм, по которому предварительно будут обследоваться земельные участки, о которых есть информация в архивах, чтобы не допустить ситуаций, когда начинается строительство, а потом обнаруживается, что там было захоронение», — сказал Никешин.

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Напомним, несколько лет назад в Петербурге разгорелся острый конфликт вокруг наличия или отсутствия блокадных захоронений на участке бывшего Фарфоровского кладбища в Невском районе, где велись строительные работы, против которых выступили градозащитники и другие активисты.

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Кроме того, в Пушкинском районе Петербурга пришлось корректировать автотрассу, которую едва не пустили по воинскому захоронению на Пулковских высотах.