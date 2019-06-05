Киев, 5 июня, 2019, 12:17 — ИА Регнум. На Украине в последние дни сильно лихорадит курс гривны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт

В частности, на сегодня, 5 июня, Нацбанк Украины опустил курс гривны на 26 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем. Сейчас 1 доллар США стоит 27,21 грн.

За последнюю неделю курс доллара на Украине в общей сложности повысился на 80 копеек. До этого «психологическую отметку» в 27 гривен доллар преодолевал в первые дни апреля.

Экономист, управляющий партнер инвесткомпании Capital Times Эрик Найман в числе главных причин падения гривны называет активизировавшиеся разговоры о дефолте Украины. Хоть администрация Зеленского отвергает такой сценарий, рынок отреагировал на ситуацию:

«Иностранцы и население Украины, ранее покупавшие ОВГЗ, сразу приостановили эти покупки. Учитывая растущее долговое давление, без рефинансирования самых долгов Украине придется надеяться на валютные резервы НБУ. В принципе их достаточно, и дефолт в современных условиях будет выглядеть «натянутой необходимостью». Однако впереди еще и парламентские выборы, и обновление Кабмина. А затем другие политические сложности. И Украине понадобится или поддержка МВФ, или проведение быстрых и решительных реформ. Если отбросить политику, то гривна все еще имеет шансы удержаться до середины августа в пределах 26,2−27 грн/долл. Однако с учетом политических и долговых рисков я рекомендую уже занимать более осторожные позиции относительно гривневых активов», — комментирует эксперт.

Экономист Сергей Фурса также считает, что гривну обвалил своими заявлениями о возможном дефолте Игорь Коломойский.

«Коломойский… реально напугал очень многих в Украине. До его интервью в Financial Times гривна была в прекрасной форме. В страну заходили иностранцы, активно покупающие у Минфина государственные облигации, номинированные в гривне, — что способствовало укреплению курса. Интервью очень многое изменило», — отмечает эксперт.

«Во-первых, мы видим уже два фактически провальных первичных аукциона, гривневые облигации практически перестали активно покупать у правительства. И пусть пока объемы у нерезидентов еще росли, на рынке впервые появилась продажа среднесрочных бумаг, которыми априори владеют только иностранцы. В результате на валютном рынке опять случился дисбаланс. Тем более, после того же интервью иностранные компании решили, что «тиха украинская ночь, но сало лучше перепрятать», начав сезон вывода дивидендов. Что добавило еще немного дисбаланса», — анализирует Фурса.

Однако в целом экономист считает, что повода для паники у населения и бизнеса Украины пока что нет — «скорее, есть повод пожалеть о «недополученной прибыли».

ИА REGNUM напоминает, что заявления о возможном дефолте Украины в ближайшее время 4 июня в Брюсселе прокомментировал президент Зеленский:

«Что касается дефолта — это слухи. Это продуманные акции, которые не имеют ничего общего с моей официальной позицией», — заявил глава украинского государства.