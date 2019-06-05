Екатеринбург, 5 июня, 2019, 12:14 — ИА Регнум. В России не станут признавать цифровые деньги из-за множества проблем, которые может породить «легализация». Об этом заявил член Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Бронислав Гонгало журналистам, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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По мнению юриста, государство никогда не пойдёт на такой большой риск.

«Цифровые деньги абсолютно не подлежат контролю, а это нужно контролировать! Их никак не уловить, не поймать», — считает Гонгало.

Член совета предположил, что после своего признания цифровые деньги будут работать против государство.

«Понятно, на что это будет идти: на финансирование терроризма, противозаконной деятельности. Дать такую возможность нельзя!» — уверен юрист.

Напомним, 4 июня 2019 года заслуженный юрист России Людмила Новосёлова предложила ввести термин «цифровые деньги» в Гражданский кодекс РФ. Эксперт признала, что в России налицо отставание сферы цифрового права.