Киев, 5 июня, 2019, 12:02 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Политики Украины. Рада

На летней сессии Верховная рада Украины сможет принять новый Избирательный кодекс, который обяжет политсилы открыть списки кандидатов в народные депутаты. Об этом 5 июня заявил с парламентской трибуны спикер Верховной рады Андрей Парубий.

«Завтра я планирую предложить Верховной раде Украины начать рассмотрение Избирательного кодекса с открытыми списками. Я считаю это обязательством Верховной рады этого созыва… Избирательный кодекс с открытыми списками — одно из наших крупных обязательств. Я уверен, мы сможем его принять на этой летней сессии», — сказал Парубий.

По его словам, парламент восьмого созыва принял ряд фундаментальных законов.

«Также я считаю фундаментальными решениями этой Рады и закон о языке, и закон об образовании, и церковные законы, и декоммунизацию, и реформы во всех сферах жизни. Мы пойдем из этого зала с высоко поднятой головой, потому что нам есть что сказать украинцам», — добавил Парубий.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая президент Украины Владимир Зеленский призвал парламент принять ряд законов, в том числе новый Избирательный кодекс. По его словам, выборы в Раду должны проходить по пропорциональной системе с открытыми списками.

«Я очень вас прошу принять закон об отмене депутатской неприкосновенности, закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, многострадальный Избирательный кодекс. И сделайте, пожалуйста, открытые списки… У вас на это два месяца. Сделайте это и повесьте медали себе. Неплохие баллы на досрочные парламентские выборы. Я распускаю Верховную раду 8-го созыва. Слава Украине», — обратился к депутатам Зеленский.